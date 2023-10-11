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УЕФА назвал новую дату матча Израиль - Швейцария
Место проведения поединка будет известно позже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил новую дату матча отборочного турнира Евро-2024 Израиль - Швейцария.
Изначально игра должна была состояться 12 октября, однако из-за атаки террористической организации ХАМАС она была перенесена. Теперь стало официально известно, что поединок будет сыгран 15 ноября. Начало встречи запланировано на 21:45.
Место проведения матча будет определен позже.
Примечательно, что 26-го октября луганская "Заря" в Тель-Авиве в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций сыграет против "Маккаби". По этому поединку пока никаких решений принято не было.
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