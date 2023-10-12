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Хорватия - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Хорватия – Турция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.10.23 ⋊ Евро 2024 на UA-Футбол
фото - Getty Images
12 октября в 21.45 в Осиеке на "Опус Арене" в рамках отбора на Евро 2024 сойдутся в противостоянии лидеры группы D - Хорватия и Турция.
Обе команды имеют в своем активе по 10 очков, однако у турков пять сыгранных матчей, а у хорватов четыре. Расслабляться командам еще рано, ведь Армения и Уэльс отстают лишь на 3 балла. Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол>>>
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