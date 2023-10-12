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Португалия – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Встреча двух лучших команд группы на "Эштадиу ду Драгау"
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиану Роналду и компания уверенно идут к выходу на предстоящий Чемпионат Европы, впрочем пока математически они ничего себе не гарантировали, хотя и выиграли все первые 6 матчей группы.
Словакия уже попыталась остановить португальцев месяц назад у себя дома, но сделать этого не удалось, теперь у них есть вторая попытка.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 13 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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