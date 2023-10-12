Португалия – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Криштиану Роналду и компания уверенно идут к выходу на предстоящий Чемпионат Европы, впрочем пока математически они ничего себе не гарантировали, хотя и выиграли все первые 6 матчей группы.

Словакия уже попыталась остановить португальцев месяц назад у себя дома, но сделать этого не удалось, теперь у них есть вторая попытка.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 13 октября.

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