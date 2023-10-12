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Игрок Ливерпуля получил повреждение в сборной Шотландии. Он столкнулся с вратарем Испании
Что-то серьезное
Фото: Eurosport/автор невідомий
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил повреждение в матче со сборной Испании. Ему пришлось уйти с поля уже на 44-ой минуте поединка.
Робертсон стоклнулся с вратарем сборной Испании Унаи Симоном. Голкипер упал на шотландца и, создалось ощущение, что выбил ему плече. На даный момент серьезность травмы и сроки восстановления неизвестны.
Вместо ро бертсона на поле вышел 21-летний Нейтан Паттерсон, выступающий за "Эвертон".
Шотландия столкнулась с Испанией в рамках отбора на чемпионат Европы 2024.
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