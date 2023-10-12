Игрок Ливерпуля получил повреждение в сборной Шотландии. Он столкнулся с вратарем Испании

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил повреждение в матче со сборной Испании. Ему пришлось уйти с поля уже на 44-ой минуте поединка.

Робертсон стоклнулся с вратарем сборной Испании Унаи Симоном. Голкипер упал на шотландца и, создалось ощущение, что выбил ему плече. На даный момент серьезность травмы и сроки восстановления неизвестны.

Вместо ро бертсона на поле вышел 21-летний Нейтан Паттерсон, выступающий за "Эвертон".

Шотландия столкнулась с Испанией в рамках отбора на чемпионат Европы 2024.