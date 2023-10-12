Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур

Тиран, Арена Комбетаре

Албания – Чехия 3:0

Голы: Асани 9, Сефери 51, 73

Сборная Албании сотворила сенсацию, разгромив Чехию в ключевом матче группы Е. Этот успех вплотную приближает подопечных Силвиньо к квалификации на финальный турнир. От второго выступления на Евро в истории албанцев отделяет всего одна победа, которую нужно будет добыть в одном из трёх финальных туров.

Перед матчем эти двое шли в лидерах. "Горные орлы" шли в лидерах по очкам (10 в 5 турах), чехи отставали на два пункта, но по потерянных пунктах были первыми. Этот матч должен был стать определяющим, но предвидеть то, что произошло сегодня на Арене Комбетаре, не мог никто.

Два месяца тому в личной встрече в Праге Чехия откровенно повозила оппонентов, но Албания соскочила на ничью, конвертировав в гол свой единственный свой удар за 90 минут. На этот раз встреча проходил в Тиране, что должно было несколько уравнять шансы (особенно если учесть ужасное качество газона), но гости очевидно должны были действовать с позиции силы.

Но албанцы снова оказались безжалостными, забив всё, что можно, и даже больше. Тон встрече задал сумасшедший дальний удар Ясира Асани, неожиданно поразивший ближний угол ворот Павленки. Это был буквально один из двух подходов к чужим владениям за тайм. Но и этого хватило. В ответ чехи показывали футбол далеко не лучшего качества, но всё равно очевидно доминировали.

И перед самым перерывом чехи нашли ответный гол. Вернее им так казалось. Центрфорвард Хитил так отчаянно пытался перевести мяч в сетку, что подыграл себе рукой. Судья посчитал действие Хитила умышленным и дал ему жёлтую. Которая оказалась второй! Так вместо 1:1 гости получили 1:0 в меньшинстве. Комедия.

После перерыва Чехия пошла ва-банк, и была за это наказана. В дебюте тайма Сефери удвоил перевес после неплохой комбинации в контратаке. Под занавес поединка форвард "Ворсклы" даже оформил дубль, с горем пополам запихав мяч в ворота с близкого расстояния. Стоит ли говорить, что Албания забила с буквально каждого выпада, в то время как Чехия снова провела тайм, штурмуя чужие ворота? 3:0. Трагикомедия, развернувшаяся в самый ответственный момент.

Албания: Бериша – Хюсай, Айети, Джимшити, Михай – Рамадани, Асани (Муя, 54) – Аслани, Байрами (Мучи, 67), Сефери (Гясуля, 86) – Цикалеши (Даку, 67)

Чехия: Павленка – Голеш (Провод, 46), Брабец, Крейчи – Цоуфал, Соучек, Садилек, Юрасек (Доудера, 86) – Черны (Гложек, 64), Хитил, Кухта (Чванчара, 64)

Предупреждения: Байрами 60 – Хитил 25, Цоуфал 40, Провод 62

Удаление: Хитил 39