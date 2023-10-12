Отбор к Евро-2024.Тренерский успех Монтеллы. Хорватия - Турция 0:1

Отбор к Евро-2024. Группа D. 7-й тур

Осиек. "Опус Арена"

Хорватия - Турция 0:1

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Голы: Йылмаз 30

Хорватия: Ливакович - Баришич (Соса), Гвардиол, Шутало, Станишич - Ковачич (Бельо), Брозович, Модрич (к) - Брекало (Влашич), Муса (Петкович), Пашалич (Майер)



Турция: Чакир - Озкачар, Бардакчи, Акайдин, Кадиоглу - Актюркоглу (Йылдыз), Озкан, Юксек (Айхан), Чалханоглу (к), Кахведжи (Акгюн) - Йылмаз (Йылдрим)

Предупреждения: Брозович, Баришич, Йылмаз, Чакир, Модрич, Петкович, Йылдрим, Айхан, Акгюн

Начали этот поединок команды, зная, что армяне, которые шли в группе третьими, отставая на три очка от хорватов и турок, уступили откровенному аутсайдеру - Латвии 2:0. Латвийцы до этого поединка проиграли все пять матчей в группе.

Матч проходил в Осиеке на новой "Опус Арене", которая еще не принимала матчей с участием сборной Хорватии. Дебютным этот матч стал и для наставника турецкой сборной - Винченцо Монтеллы.

Турки начали активно, уже на второй минуте Йылмаз мог открывать счет в матче, но надежно сыграл Ливакович - отразив опасный удар турецкого нападающего. Уже через несколько минут Актюркоглу дважды проверял реакцию хорватского голкипера.

Турки очень быстро разыгрывали свои контратаки, которые сопровождались откровенными провалами хорватской защиты. И только футбольное чудо, и мастерство Ливаковича, сохранили ворота хозяев сухими в первые 15 минут поединка.

Высокий прессинг и постоянное давление турок дали свой результат. Турки атаковали - ошиблись, хорваты перехватили и пошли в свою атаку, но Брекало обрезался в передаче, как следствие - быстрая контратака турок, Йылмаза выводят один на один с Ливаковичем, и нападающий перебрасывает хорватского голкипера, который вышел из ворот на перехват. 0:1 на 30 минуте игры.

Хорваты, которые в отборе к Евро пропустили лишь один гол в четырех матчах, в первом тайме против турок допускали слишком много ошибок в защите. Турки выглядели свежее и быстрее медленных хорватов, как следствие две желтые карточки у хорватов до 35-й минуты, для Брозовича и Баришича, и только один удар в створ ворот Чакира на последних секундах первого тайма.

Второй тайм начался так же, как и первый, турки при первой возможности выбегали в контратаки, в одной из таких Йылмаз мог забивать второй мяч, но ему не хватило точности из убойной позиции.

Златко Далич недоволен инертностью в нападении, меняет всю тройку атакующих игроков хорватов уже на 63 минуте. Свежая кровь дала нужный толчок хорватам, которые начали активно наседать на ворота Чакира.

В последние двадцать минут турки откровенно подсели и начали сушить игру, отсутствие активного прессинга позволило хорватам выстраивать свои широкие атаки. Хорваты создавали моменты, но где-то не хватало точности при завершении атак, а где-то и футбольного фарта. Энтони Тейлор даже назначил пенальти в ворота турок на добавленных минутах, но вмешалась система ВАР и Тейлор изменил свое решение.

Турки наказали хорватов за провальную игру в первом тайме, подопечные Далича недооценили соперника, которого с легкостью обыграли в первом круге. Винченцо Монтелла молниеносно дебютирует во главе сборной Турции победив бронзового призера Чемпионата мира на его поле. Турки поднимаются на первую строчку в группе, а у хорватов есть игра в запасе, чтобы догнать подопечных Монтеллы.