Венгрия — Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

После домашнего поражения Сербия потеряла шанс на лидерство в группе G, поэтому должна выигрывать в еще одной очной встрече. Это крайне важно для подопечных Драгана Стойковича, ведь у соперников есть один матч в запасе и цена ошибки крайне высока.

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Поединок Венгрия — Сербия состоится в субботу, 14 октября, на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.