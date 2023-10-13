Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО

Борьба за второе место в группе С – очень напряженная. Англия с отрывом впереди, но Италия, Украина и Северная Македония соревнуются за прямой билет в финальный турнир, имея по 7 очков. Важно отметить, что Италия имеет еще один матч в резерве.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 14 октября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1

Отбор на ЕВРО-2024, 7-й тур.

14 октября. 16:00. Прага. "epet ARENA"

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Украина – Северная Македония Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.