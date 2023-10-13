ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО
Важный поединок для "сине-желтых", очень важный
Getty Images / Global Images Ukraine
Борьба за второе место в группе С – очень напряженная. Англия с отрывом впереди, но Италия, Украина и Северная Македония соревнуются за прямой билет в финальный турнир, имея по 7 очков. Важно отметить, что Италия имеет еще один матч в резерве.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 14 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1
Отбор на ЕВРО-2024, 7-й тур.
14 октября. 16:00. Прага. "epet ARENA"
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Попросил политическое убежище в России, но к клубу не имеет отношения", - питерская Звезда открестилась от сбежавшего игрока Шахтера
- Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе. Но сейчас этого имени уже нет
- Месси о плевке Санабрии в него: Я даже не знаю, кто это
- Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 12:10 Украинские Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- 10:15 Прогнозы на футбол Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023
- 20:41 Зарубежные Северная Македония – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО