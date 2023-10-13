Квалификация Евро-2024. Группа В. Исландия играет в неудобную для Люксембурга ничью, а Босния побеждает Лихтенштейн

Сборная Исландии удержала домашнюю ничью с Люксембургом (1:1), который неожиданно высоко забрался в группе квалификации на Евро-2024. Гостям необходимо было побеждать, пока в параллельном матче Словакия уступила Португалии (2:3) – это позволило бы командам сравняться по очкам. Тем не менее, того, чего так долго ждали, не произошло и Люксембург все ещё отстает от второй Словакии на 2 очка.

Чемпионат Европы 2024 квалификация, 7 тур

Исландия – Люксембург 1:1

Голы: 23' О. С. Оскарссон – 46' Ж. Родригеш

Босния и Герцеговина ожидаемо побеждает в гостях последний в группе Лихтенштейн (2:0), который уже давно ни на что не претендует. Гости возвращаются домой с 3-мя очками, которые позволяют в перспективе догнать Лихтенштейн, а там и выйти на второе место. Это будет невероятно сложно сделать, но пока реально.

Чемпионат Европы 2024 квалификация, 7 тур

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:2

Голы: 13' А. Рахманович, 41' М. Стеванович