ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квалификация Евро-2024. Группа В. Исландия играет в неудобную для Люксембурга ничью, а Босния побеждает Лихтенштейн
Именно сейчас Люксембургу нужно было побеждать!
Фото: www.instagram.com/footballiceland/
Сборная Исландии удержала домашнюю ничью с Люксембургом (1:1), который неожиданно высоко забрался в группе квалификации на Евро-2024. Гостям необходимо было побеждать, пока в параллельном матче Словакия уступила Португалии (2:3) – это позволило бы командам сравняться по очкам. Тем не менее, того, чего так долго ждали, не произошло и Люксембург все ещё отстает от второй Словакии на 2 очка.
Чемпионат Европы 2024 квалификация, 7 тур
Исландия – Люксембург 1:1
Голы: 23' О. С. Оскарссон – 46' Ж. Родригеш
Босния и Герцеговина ожидаемо побеждает в гостях последний в группе Лихтенштейн (2:0), который уже давно ни на что не претендует. Гости возвращаются домой с 3-мя очками, которые позволяют в перспективе догнать Лихтенштейн, а там и выйти на второе место. Это будет невероятно сложно сделать, но пока реально.
Чемпионат Европы 2024 квалификация, 7 тур
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:2
Голы: 13' А. Рахманович, 41' М. Стеванович
Отмененный гол: 20' ВАР – М. Стеванович (Босния)
Популярное сейчас
- "Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос
- Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны
- Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера
- Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
Новости по теме
- 09:04 Украинские Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- 08:45 Прогнозы на футбол Португалия – Люксембург. Анонс и прогноз матча отбора на ЧЕ-2024 на 11.09.23
- 00:27 Зарубежные Люксембург сенсационно обыграл Исландию, а Босния на морально-волевых – Лихтенштейн в квалификации Евро