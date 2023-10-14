ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франция, Португалия и Бельгия первыми вышли на Евро-2024
Все идут без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Франции, Португалии и Бельгии стали первыми сборными, квалифицировавшимися на Евро-2024. Все 3 команды пока ни разу не проиграли в квалификации.
Франция обыграла Нидерланды Рональда Кумана (2:1) и пока идет со стопроцентным результатом в группе: 6 матчей – 18 очков и всего 1 пропущенный мяч (кстати, в последнем поединке с Нидерландами).
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Аналогичная ситуация и у Португалии Роберто Мартинеса, которая выиграла все 7 матчей в группе – 21 очко и 2 пропущенных мяча в последнем матче от Словакии (3:2).
Бельгия позволила сыграть себе вничью по ходу квалификации, но в последнем матче обыграла Австрию (3:2) и заработала путевку на турнир. Команда Доменико Тедеско набрала 16 очков в 6 матчах, пропустив всего 3 раза.
Все три команды присоединятся к Германии, которая сыграет на турнире по праву страны-хозяйки.
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