Франция, Португалия и Бельгия первыми вышли на Евро-2024

Сборные Франции, Португалии и Бельгии стали первыми сборными, квалифицировавшимися на Евро-2024. Все 3 команды пока ни разу не проиграли в квалификации.

Франция обыграла Нидерланды Рональда Кумана (2:1) и пока идет со стопроцентным результатом в группе: 6 матчей – 18 очков и всего 1 пропущенный мяч (кстати, в последнем поединке с Нидерландами).

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Аналогичная ситуация и у Португалии Роберто Мартинеса, которая выиграла все 7 матчей в группе – 21 очко и 2 пропущенных мяча в последнем матче от Словакии (3:2).

Бельгия позволила сыграть себе вничью по ходу квалификации, но в последнем матче обыграла Австрию (3:2) и заработала путевку на турнир. Команда Доменико Тедеско набрала 16 очков в 6 матчах, пропустив всего 3 раза.

Все три команды присоединятся к Германии, которая сыграет на турнире по праву страны-хозяйки.