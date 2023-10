Роналду сделал дубль в ворота Словакии и вывел Португалию на Евро-2024. Это его 124-й и 125-й мячи за национальную команду

Криштиану Роналду помог Портуагалии выйти на чемпионат Европы в Германии. Нападающий сделал дубль, а голы стали для него 124-м и 125-м в карьере за национальную команду.

Роналду забил после 30 лет 73 гола за сборную. Для понимания масштаба: никто столько не забил в карьере за сборные Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Хорватии, Дании, Уругвая, Колумбии, Чили, Мексики, США, Египта, Ганы и ещё 192-х стран мира, независимо от возраста.

В этом сезоне Криштиану также провел 11 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

???????????? Cristiano Ronaldo has now scored 73 international goals after turning 30 year old…



…more than anyone has ever scored at any age for Germany, France, Italy, England, Spain, Netherlands, Sweden, Croatia, Denmark, Uruguay, Colombia, Chile, Mexico, USA, Egypt, Ghana and 176… pic.twitter.com/hCRMhDpVgn