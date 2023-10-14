Роналду сделал дубль в ворота Словакии и вывел Португалию на Евро-2024. Это его 124-й и 125-й мячи за национальную команду

Криштиану Роналду помог Портуагалии выйти на чемпионат Европы в Германии. Нападающий сделал дубль, а голы стали для него 124-м и 125-м в карьере за национальную команду.

Роналду забил после 30 лет 73 гола за сборную. Для понимания масштаба: никто столько не забил в карьере за сборные Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Хорватии, Дании, Уругвая, Колумбии, Чили, Мексики, США, Египта, Ганы и ещё 192-х стран мира, независимо от возраста.

В этом сезоне Криштиану также провел 11 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.