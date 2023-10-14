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Роналду оформил дубль. Португалия - Словакия 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия - Словакия 3:2. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч Португалия - Словакия. Это седьмая победа для сборной Португалии в квалификации на чемпионат Европы.
В первом тайме Португальцы дважды поразили ворота сборной Словакии, сперва это сделал Рамуш на 18-й минуте, потом 29-й минуте Кристиану Роналду реализовал пенальти. Во втором тайме игрок Словакии - Давид Ганцко забил гол на 69-й минуте, но на 72-й Роналду оформил дубль, счет был 3:1, на 80-й минуте словаки приблизились к португальцам в счете 3:2, но и не удалось спастись от поражения.
Голы: Рамуш (18), Роналду (29, с пенальти, 72) — Ганцко (69), Лоботка (80)
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