Отбор на Евро-2024. Португалия – Словакия 3:2. Роналду и компания досрочно оформляют путевку в Германию

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса продолжает проводить просто идеальный отборочный цикл, одержав уже седьмую победу в семи матчах, а вместе с тем и путевку на Чемпионат Европы. На этот раз они почти не заметили словаков, на стороне которых сегодня были погодные условия и дренажная система "Эштадиу ду Драгау".

Вспоминая первый матч между этими командами, который проходил один месяц назад на "Тегельном Поле", казалось, что и сегодня словаки вместе со своим лидером Миланом Шкриньяром создадут немало проблем своему сопернику. Впрочем сегодня все проходило немного по другому сценарию. Португалия играла дома и вела себя соответствующим образом.

Невероятно мощное давление на ворота Мартина Дубравки, который был едва ли не лучшим игроком своей сборной в первом тайме, начался уже на 7 минуте игры. Тогда только чудо спасло ворота гостей от пропущенного гола. В общем португальцы достаточно крепко зажали подопечных Франческо Кальцони на собственной половине поля. Как ни странно, но при таком сценарии хозяева могли пропустить свой первый гол в этом отборочном цикле, однако реакция от Диегу Кошты, который переправил в перекладину мяч, который срезал ему Антониу Силва, спасла хозяев "Драгау".

Впоследствии оборона гостей все же не удержала нападающего "ПСЖ" Гонсалу Рамуша, на которого сделал идеальную подачу Бруну Фернандеш. Мяч после удара головой от Рамуша пролетел под рукой Дубравки. 1:0. А через 10 минут Вавро неосторожно сыграл рукой в своей штрафной площадке, за такое назначают пенальти. Криштиану Роналду спокойно реализовал одиннадцатиметровый, как будто кто-то мог сомневаться в этом?

До конца первого тайма хозяева поля просто должны были забивать и третий, но мяч отказывался лететь в ворота Дубравки. Фактически по пустым форотам пробивали Роналду и Рамуш, но первый не попал в створ, а второй попал в штангу. А на последней секунде Криштиану вспомнил молодость (или не обязательно молодость) и пробивал ударом через себя, однако круглый пролетел чуть выше ворот.

Во второй половине встречи подопечные Роберта Мартинеса явно сбавили темп и отдали мяч сопернику, не подключая активный прессинг на чужой половине поля. Кроме того, вести быстрый футбол мешал ливень, который пустился в Португалии. Дренажная система "Драгау" получила очень сложный тест и, кажется, не до конца с ним справилась.

Словакия достаточно слабо пыталась что-то создать, не стесняясь использовать удары издалека (учитывая состояние поля после ливня, это не такая и плохая идея). Именно после очередной попытки пробить Кошту ударом из-за пределов штрафной они и отквитали один мяч. Удар от левого защитника Давида Ганцко не был похож на что-то действительно опасное, однако рикошет от Антониу Силвы помог круглому найти угол ворот. 2:1. Это первый пропущенный мяч для португальцев в этом отборе и, как оказалось, не последний.

Ну а что же на это могли ответить португальцы? Они пытались найти свои моменты благодаря контратакам и в одном из похожих переходных моментов Криштиану Роналду получил мастерский прострел от Бруну Фернандеша. Нападающий "Аль-Нассра" такое решает с закрытыми глазами. Это 125-й гол Криштиану Роналду в его 202-м матче за Португалию.

Но не нужно забывать о ливне, состоянии поля, а соответственно и о дальних ударах. Станислав Лоботка решил в очередной раз попробовать выстрелить из-за пределов штрафной и это получилось не просто эффектно, но и чрезвычайно эффективно. Диогу Кошта просто не смог дотянуться до этого удара, поэтому интрига была восстановлена.

Однако если до конца матча кто-то и должен был забивать еще один гол, то это точно Португалия, просто хозяева поля решили заниматься тотальным расточительством. И они могут себе это позволить. Учитывая ничью в матче между Люксембургом и Исландией, команда Криштиану Роналду математически обеспечила себе выход на Евро-2024. Этот отборочный цикл оказался для них слишком легким. Ну а Словакия теперь ждет очень важного матча против Люксембурга, который можно назвать матчем за второе место.

Отбор на Евро-2024, 7-й тур

Стадион: "Эштадиу ду Драгау" (Порту)

Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Португалия — Словакия 3:2

Голы: Рамуш (18), Роналду (29, с пенальти, 72) — Ганцко (69), Лоботка (80)

Португалия: Кошта — Далот, Диаш, А. Силва, Канселу — Фернандеш, Палинья (Отавиу, 86), Б. Силва (Невеш, 86) — Роналду, Рамуш (Жота, 86), Леау (Феликс, 65)

Словакия: Дубравка — Пекарик (Томич, 76), Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка (Бенеш, 46), Лоботка, Дуда — Шранц (Дюриш, 86), Боженик (Полевка, 65), Мак (Суслов, 46)

Предупреждения: Фернандеш (57), Палинья (75) — Пекарик (31), Дуда (61), Суслов (86)