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Польша – Молдова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Последний шанс поляков зацепиться за выход на Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Польша после увольнения Фернанду Сантуша подходит к решающим матчам этого отборочного цикла. Как оказалось, побеждать полякам нужно без главного лидера атаки Роберта Левандовского, который травмировался в матче "Барселоны" против "Порту".
В матче первого круга на выезде в Молдове они проиграли, после такого вендетта просто необходима.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 15 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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