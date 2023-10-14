Польша – Молдова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Польша после увольнения Фернанду Сантуша подходит к решающим матчам этого отборочного цикла. Как оказалось, побеждать полякам нужно без главного лидера атаки Роберта Левандовского, который травмировался в матче "Барселоны" против "Порту".

В матче первого круга на выезде в Молдове они проиграли, после такого вендетта просто необходима.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 15 октября.

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