Отбор на Евро-2024. Словения - Финляндия - 3:0. Борьба за первую строчку

В группе H на отборе к Евро-2024 команды продолжают борьбу за выход в финальный этап турнира. Обе команды имели шанс выйти на первую строчку, но сегодня хозяева оказались лучше и разгромили соперника со счетом 3:0.

Сейчас Словения занимает первую строчку с 16-ю баллами в группе. Финляндия идет третьей, у них 12 очков.

Дублем в матче отметился Беньямин Шешко, а точку в матче поставил Эрик Янжа на последних минутах матча.

Отбор на Евро-2024. Группа Н, 7-й тур. 14 октября

Словения - Финляндия - 3:0

Голы: 16, Беньямин Шешко, 28, Беньямин Шешко, 90+2, Эрик Янжа