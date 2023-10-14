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Отбор на Евро-2024. Словения - Финляндия - 3:0. Борьба за первую строчку
Хозяева разгромили соперника
Фото: twitter.com
В группе H на отборе к Евро-2024 команды продолжают борьбу за выход в финальный этап турнира. Обе команды имели шанс выйти на первую строчку, но сегодня хозяева оказались лучше и разгромили соперника со счетом 3:0.
Сейчас Словения занимает первую строчку с 16-ю баллами в группе. Финляндия идет третьей, у них 12 очков.
Дублем в матче отметился Беньямин Шешко, а точку в матче поставил Эрик Янжа на последних минутах матча.
Отбор на Евро-2024. Группа Н, 7-й тур. 14 октября
Словения - Финляндия - 3:0
Голы: 16, Беньямин Шешко, 28, Беньямин Шешко, 90+2, Эрик Янжа
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