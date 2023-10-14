Отбор на Евро-2024. Венгрия — Сербия 2:1. И снова не повезло Митровичу

Сборная Сербии не имела права на ошибку в Будапеште, ведь домашний поединок уже был проигран. К тому же подопечные Драгана Стойковича уже чувствовали тяжелое дыхание в спину от сборной Черногории, что только повышало ценность победы над "мадьярами".

В первой 5-минутке довольно активными были хозяева поля (усилиями Собослаи, Него и Шаллая), однако в дальнейшем инициативу перехватила сербская команда. Она комбинировала позиционно на чужой половине поля, в частности используя Терзича и Живковича. И именно сербы смогли оформить первый момент, который был то ли ударом, то ли передачей. Словом, непонятно, чем руководствовался Гачинович во время врывания в штрафную венгров на 15-й минуте.

Но если не забиваешь ты — забивают тебе. Что и сделал Барнабаш Варга. Него промчался по флангу и выкатил аккуратно мяч в центр штрафной площади на ход Барнабашу. Непонятно почему никто из сербских защитников не играл плотно с форвардом венгров, и Варга их наказал, покатив мяч в левый угол ворот.

Конечно, после этого пошли в атаку сербы, поэтому хозяевам поля пришлось играть на высоком прессинге и закрывать свободные зоны в центре для игроков атакующего звена "орлов" (в частности Сергея Милинковича-Савича, Терзича и Митровича). Поэтому игра в пас для подопечных Драгана Стойковича шла через раз. Так продолжалось до 33-й минуты, когда Павлович сумел опередить не кого-нибудь, а автора гола Варгу, пришедшего в свою штрафную площадь и подсекшего мяч макушкой в сетку ворот Дибуса.

Однако паритет в матче длился 30 секунд. Розыгрыш с центра поля — передача на фланг к реактивному Него — оригинальный пас в центр на Шаллая — второй гол. И пока стадион праздновал, коуч венгров Марко Росси показывал футболистам, что стоит плотнее играть в обороне. Это позволяло раз за разом останавливать прорывы Митровича и передачи Терзича, что повлекло еще большую суету в финальной трети со стороны сербов. Поэтому "мадьяры" не без труда удержали преимущество до перерыва.

Во втором тайме от слаженной игры венгерской команды не осталось и следа. При этом сербы начали значительными силами прессинговать соперника и заставлять его отбиваться, переправляя мяч на угловые. После этого Митрович дважды удачно брал штурмом ворота Дибуса, однако французский рефери дважды отменял забитые голы из-за офсайдов. В первом моменте значительно ближе к линии ворот был Живкович, а во втором на полкорпуса выдвинулся Тадич.

Понятно, что выход Душана на поле дал новый импульс "орлам", поэтому Марко Росси тоже должен был прибегать к значительному количеству замен. И это дало эффект: венгры отобрали мяч в центре поля и разогнали атаку через Собослаи и Шаллай. Последний навесил в штрафную зону на Варгу, однако герой матча попал в каркас ворот. Несколько позже получил еще один шанс, но пробил головой прямо в руки вратарю. Здесь можно было быть в любом углу и ставить жирную точку в матче, но почему Барнабаш этого не сделал — неизвестно.

Однако после 75-й минуты было много остановок, затяжек, были желтые карточки. Был даже риск травмы для Кольмара. Все это сбило темп и радикально снизило интенсивность, что на самом деле было пользу сборной Венгрии. Впрочем матч закончился по тому же сценарию, что и месяц назад в Белграде — три гола в первом тайме и безголевая вторая 45-минутка. Очередная игра на три результата, а "мадьяры" стоят в шаге от полей Германии.

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Будапешт. Стадион "Пушкаш-Арена"

Арбитр в поле — Франсуа Летексье

Венгрия — Сербия 2:1

Голы: Варга 20, Саллай 34 — Павлович 33

Венгрия: Дибус, Солои, Ланг, Фиола (Ботка 74), Керкез, Стайлз (Кольмар 63), Нодь, Него (Болла 63), Собослаи, Шаллай (Ката 74), Варга (Адам 84)

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Эракович (Тадич 46), Миленкович, Павлович, Зивкович, Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Терзич (Костич 46), Лукич (Ратков 84), Митрович, Гачинович (Джуричич 67)

Предупреждения: Варга 77, Ботка 90+3 — Миленкович 76