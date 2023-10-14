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Норвегия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Норвегия - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Reino Berengui/DeFodi Images
Испании надо выиграть у Норвегии - и она официально выйдет на Евро. У скандинавов же ситуация прямо противоположная - они на грани краха.
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С Испанией "Львы" обязательно побегут вперед - таблица не оставляет им выбора, и это будет как минимум интересно.
"Красная фурия" хоть и на ходу, но сильно потрепана травмами. Прямо сейчас вне игры Бальде, Гайя, Педри, Асенсио, Ольмо, Ямаль, Нико Уильямс, Пино. Другую сборную такой лазарет вывел бы из игры, но Испания невероятно богата на таланты, что и доказала на неделе, убрав с пути Шотландию (2:0).
Повторит ли ее судьбу Норвегия, или же Холанд скажет свое слово - узнаем 15 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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