Норвегия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Испании надо выиграть у Норвегии - и она официально выйдет на Евро. У скандинавов же ситуация прямо противоположная - они на грани краха.

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С Испанией "Львы" обязательно побегут вперед - таблица не оставляет им выбора, и это будет как минимум интересно.

"Красная фурия" хоть и на ходу, но сильно потрепана травмами. Прямо сейчас вне игры Бальде, Гайя, Педри, Асенсио, Ольмо, Ямаль, Нико Уильямс, Пино. Другую сборную такой лазарет вывел бы из игры, но Испания невероятно богата на таланты, что и доказала на неделе, убрав с пути Шотландию (2:0).

Повторит ли ее судьбу Норвегия, или же Холанд скажет свое слово - узнаем 15 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч відбору до Євро-2024 Норвегія - Іспанія Смотреть трансляцию

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