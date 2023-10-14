Отбор на Евро-2024. Италия разобралась с Мальтой без хорошей игры и усилий

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С

Бари. "Стадио Комунале Сан Никола"

Италия - Мальта 4:0

Голы: Бонавентура 23, Берарди 45+1, 63, Фраттези 90+3

Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, А. Бастони, Димарко (Удоджи 79), Локателли, Барелла (Фраттези 65), Бонавентура (Бираги 87), Берарди (Орсолини 65), Кен (Скамакка 79), Распадори

Мальта: Бонелло, Апап, Пепе, З. Мускат, Д. Мбонг (Аттард 66), Янкам (Нвоко 84), Кристенсен (Н. Мускат 66), Гиламье, Камензули, П. Мбонг (Пайбер 84), Монтебелло (Сатариано 55)

Предупреждения: П. Мбонг 44, Янкам 53, Апап 54

Главный арбитр: Дуйе Штрукан (Хорватия)

Без атакеров Иммобиле, Кьезы, Ретеги, Дзакканьи, Политано, Лоренцо Пеллегрини. Еще и без Тонали и Дзаньоло. Скандал вокруг их ставок и допросов занимал все умы, и Лучано Спаллетти признал, что сборная провела тяжелую ночь. Также с мыслями о выезде в Англию во вторник. Да и в целом лишь в третьем матче Спаллетти, после 21-го подряд без побед с разницей более двух мячей. С таким багажом итальянцы подходили к Мальте.

Этот багаж сегодня чувствовался. "Скуадра Адзурра" полностью доминировала статистически, но на самом деле не сказать, чтобы играла особо впечатляюще. Обычно не ускорялась, часто позволяла сопернику отталкивать игру в центр поля. На 4:0 она не наиграла и не факт, что на 3:0. В створ ворот попала за весь матч лишь четырежды. И все эти четыре удара стали голами. Из позитива - как раз голы. Два красивых удара, два красивых прорыва.

Кен прорвался, мяч отскочил к Бонавентуре, а тот развернулся и с 15-ти метров ближе к левому углу штрафной классно закрутил в дальний угол. Почти в "девятку". Джакомо вернулся в сборную в 34 года, месяц и 22 дня после трехлетнего перерыва и стал наиболее возрастным в истории автором дебютного гола за нее. Уже ближе к правому углу штрафной Берарди получил мяч, прорвался немного в штрафную и забросил ударом от дальней стойки.

Начало второго тайма было лучшим периодом итальянцев в матче. Тогда они и вправду давили, наполняли штрафную игроками. Хотя забили в контратаке. Распадори прорвался по левому флангу, прострелил, Кен лишь задел мяч, но Берарди набежал и замкнул. Доменико не забивал за сборную с игры с июня 2021-го, а теперь оформил дубль. А в добавленное время Фраттези сместился с двумя защитниками на плече и, уже падая, пробил низом с линии штрафной.

Без особых усилий Италия возвращается на второе место в группе, еще и набирает разницу мячей. У нее и Украины по десять очков, разница мячей "адзурри" на пять лучше. У них еще и матч в запасе. Хотя опять же, в Англии. Но на него команда Спаллетти едет в очень хорошем настроении.