ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро-2024. Грузия - Кипр 4:0. Разгром в одни ворота
Победа хозяев, которая ничего не решает
Фото: Getty Images
В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Грузией и Кипром. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0, хотя набранные очки уже не помогут команде.
Гости же не смогли набрать ни одного балла во время квалификационных поединков. Команда забила лишь два во время турнира, а пропустила 25.
В группе А лидирует Шотландия с 15-ю баллами, на три очка меньше у Испании, но и сыграли они на один матч меньше.
Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур
Грузия - Кипр 4:0
Голы: 1:0 - 46 Отар Китейшвили, 2:0 - 58 Хвича Кварацхелия, 3:0 - 82 Леван Шенгелия, 4:0 - 90+5
Жорж Микаутадзе
Популярное сейчас
- Огонь, вода и медный Трубин. Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией
- Александр Караваев прокомментировал свой гол в матче сборной Украины против Северной Македонии
- Уступали в два гола. Украина U-19 одержала волевую победу над Марокко U-20
- "Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 09:04 Украинские Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- 10:36 Прогнозы на футбол Противостояние с 150-летней историей. Анонс и прогноз товарищеского матча Шотландия - Англия
- 14:39 Весь спорт Сборная Украины попала в четвертую корзину при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025