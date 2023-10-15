Отбор на Евро-2024. Грузия - Кипр 4:0. Разгром в одни ворота

В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Грузией и Кипром. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0, хотя набранные очки уже не помогут команде.

Гости же не смогли набрать ни одного балла во время квалификационных поединков. Команда забила лишь два во время турнира, а пропустила 25.

В группе А лидирует Шотландия с 15-ю баллами, на три очка меньше у Испании, но и сыграли они на один матч меньше.

Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур

Грузия - Кипр 4:0

Голы: 1:0 - 46 Отар Китейшвили, 2:0 - 58 Хвича Кварацхелия, 3:0 - 82 Леван Шенгелия, 4:0 - 90+5

Жорж Микаутадзе