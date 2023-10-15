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Зачем приезжали? Грузия - Кипр 4:0. Видеообзор матча и видео голов
Грузия - Кипр ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Грузия разгромила Кипр в родных стенах. Хозяева не оставили шанса сопернику, забив 4 безответных мяча.
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала счет открыл Китейшвили, позже голом отметился вингер "Наполи" Кварацхелия. 3 гол забил Шенгелия с передачи автора второго гола. Финальную точку поставил Микаутадзе на последних минутах поединка.
Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур
Грузия - Кипр 4:0
Голы: 1:0 - 46 Отар Китейшвили, 2:0 - 58 Хвича Кварацхелия, 3:0 - 82 Леван Шенгелия, 4:0 - 90+5
Жорж Микаутадзе
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