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Крепкий орешек. Чехия - Фарерские острова 1:0. Видеообзор матча
Чехия - Фарерские острова ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/ West Ham
Чехи до 76-й минуты никак не могли найти ключ от обороны соперника. Лишь с помощью назначенного пенальти команда вышла вперед. Капитан Томаш Соучек реализовал 11-метровый.
Хозяева продолжают бороться за попадание на Евро-2024. Шансы еще есть.
Отбор на Евро-2024. Группа Е. 7-й тур
Чехия - Фарерские острова 1:0
Гол: Соучек 76 (пен.)
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