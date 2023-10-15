Крепкий орешек. Чехия - Фарерские острова 1:0. Видеообзор матча

Чехи до 76-й минуты никак не могли найти ключ от обороны соперника. Лишь с помощью назначенного пенальти команда вышла вперед. Капитан Томаш Соучек реализовал 11-метровый.

Хозяева продолжают бороться за попадание на Евро-2024. Шансы еще есть.

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 7-й тур

Чехия - Фарерские острова 1:0

Гол: Соучек 76 (пен.)