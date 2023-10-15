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Отбор на Евро-2024. Румыния - Андорра 4:0. Комфортная победа над аутсайдером
Румыны возглавили группу I
Getty Images/Global Images Ukraine
Румыны ожидаемо разобрались с главным аутсайдером группы I - Андоррой. Хозяева не встретили сопротивления на своем поле и отгрузили гостям 4 гола уже к 50 минуте матча.
Сборная Румынии с 16-ю очками после этого поединка возглавляет свою группу, но ближайшие конкуренты: Швейцария и Израиль имеют меньшее количество сыгранных матчей. Главная борьба за выход на Евро-2024 еще впереди.
Отбор на Евро-2024. Группа I
Румыния - Андорра 4:0
Голы: Станчу 23, Хаджи 28, Марин 44, Коман 50
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13-4
|+9
|16
|2
|Швейцария
|7
|4
|3
|0
|20-8
|+12
|15
|3
|Израиль
|6
|3
|2
|1
|7-7
|0
|11
|4
|Косово
|7
|1
|4
|2
|8-8
|0
|7
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7-14
|-7
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3-17
|-14
|2
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