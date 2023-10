Матч Бельгия - Швеция остановлен из-за атаки террориста. Погибло двое болельщиков

Матч отбора на Евро-2024 Бельгия - Швеция был остановлен в перерыве при счете 1:1.

Скандинавы отказались продолжать поединок после того, как узнали о нападении террориста на своих болельщиков на улицах Брюсселя. Как информирует УЕФА, матч не будет доигран.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…