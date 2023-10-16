Отбор на ЧЕ-2024. Босния и Герцеговина – Португалия 0:5. Два разных тайма

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, восьмой тур

"Билино Поле" (Зеница)

Этот поединок не должен был преподнести сюрприз. Даже если бы Роберто Мартинес прибег к масштабной ротации, то у Боснии и Герцеговины все равно шансов было бы очень мало. Но испанский наставник решил сделать только четыре смены по сравнению с предыдущим поединком. Это дало результат: португальцы играли даже лучше, особенно в первом тайме.

До перерыва победитель матча уже был решен. На 20 минуту Роналду имел в своем активе дубль. Сначала он реализовал пенальти, заработанный Жоау Феликсом. Впоследствии Криштиану вышел один на один с голкипером после ассиста того же Феликса и обыграл оппонента. Уже девять голов в этом отборе на счету капитана португальцев.

Интересно, что второй мяч Роналду стал для него 40 в этом году за клуб и сборную. Есть еще прах в пороховницах.

Top scorers in 2023:



40—???????????????????????????????????? ???????????????????????????? (Al-Nassr/Portugal)

39—???????????????????????? ???????????????????????????? (Man City/Norway)

35—???????????????????????? ???????????????????????? (PSG/France)



Ronaldo’s still doing it at 38 ???????? pic.twitter.com/jtHqRH9rud — B/R Football (@brfootball) October 16, 2023

Провалы хозяев в обороне продолжились и дальше. На 25 минуте Фернандеш получил прекрасную передачу от Инасиу за спинами защитников, сам себе грудью сбросил под удар и пробил под штангу. Спустя еще семь минут Бруну оформил ассист на Канселу.

Точку в тайме и в матче поставил вышеупомянутый Феликс. К заработанному пенальти и ассисту он добавил еще и забитый гол. Похожее взятие ворот, как у Канселу: Жоау замкнул прострел партнера. Здесь результативную передачу отдал Отавиу. Впервые в своей карьере Феликс сразу и забил и отдал ассист в матче за Португалию. Барселона на него влияет положительно во всех смыслах его карьеры.

MS | ???????? Bosna Hersek 0-5 Portekiz ????????



⚽️ 5' Cristiano Ronaldo (P)

⚽️ 20' Cristiano Ronaldo

⚽️ 25' Bruno Fernandes

⚽️ 32' Joao Cancelo

⚽️ 41' Joao Felix#BIHPOR #EURO2024 pic.twitter.com/f97OcxSa4J — PRO Spor (@prospor16) October 16, 2023

Почему точку в матче? Потому что дальше игры не было. Понятно, что хозяева не могли отыграть такую разницу. А гости просто не хотели ничего делать. За весь второй тайм португальцы пробили по воротам соперника один раз. Боснийцы нанесли два удара. Все три – мимо ворот.

Очередная победа в Португалии гарантирует команде первое место в группе. Босния и Герцеговина точно вылетает из борьбы за вторую путевку в группе J, ведь ко второй Словакии отрыв уже семь очков. Переход поколений у боснийцев еще не состоялся.

Босния и Герцеговина – Португалия 0:5

Голы: Роналду 5 (пен.), 20, Фернандеш 25, Канселу 32, Феликс 41

Босния и Герцеговина: Шехич (Василий 72) – Дедич, Баришич (Гойкович 72), Гаджикадунич, Колашинац – Пьяныч, Цимирот – Стеванович (Гамулич 65), Рахманович (Хаджиахметович 46), Демирович (Газибегович 46) – Джеко

Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Инасиу, Канселу – Фернандеш (Невеш 79), Перейра, Отавиу (Невес 85) – Роналду (Жота 65), Жоау Феликс (Витинья 79), Леау (Нету 65)

Предупреждения: Гаджикадунич 83, Колашинац 88