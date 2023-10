Отбор на ЧЕ-2024. Босния и Герцеговина – Португалия 0:5. Два разных тайма

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, восьмой тур

"Билино Поле" (Зеница)

Этот поединок не должен был преподнести сюрприз. Даже если бы Роберто Мартинес прибег к масштабной ротации, то у Боснии и Герцеговины все равно шансов было бы очень мало. Но испанский наставник решил сделать только четыре смены по сравнению с предыдущим поединком. Это дало результат: португальцы играли даже лучше, особенно в первом тайме.

До перерыва победитель матча уже был решен. На 20 минуту Роналду имел в своем активе дубль. Сначала он реализовал пенальти, заработанный Жоау Феликсом. Впоследствии Криштиану вышел один на один с голкипером после ассиста того же Феликса и обыграл оппонента. Уже девять голов в этом отборе на счету капитана португальцев.

Интересно, что второй мяч Роналду стал для него 40 в этом году за клуб и сборную. Есть еще прах в пороховницах.

