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Отбор к Евро-2024. Ирландия забила четыре гола Гибралтару
Вторая победа Ирландии в группе
Фото: twitter.com/IrelandFootball/Автор - невідомий
Ирландия полностью провалила отбор, выиграв пока только два матча в группе, дважды – у Гибралтара. Но при этом один из организаторов Евро-2028 может пробиться на ближайшее первенство через плей-офф.
Отбор к Евро-2024, группа B, восьмой тур
Гибралтар – Ирландия 0:4
Голы: Фергюсон 8, Джонстон 28, Доэрти 61, Робинсон 80
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|6
|0
|0
|13-1
|+12
|18
|2
|Нидерланды
|6
|4
|0
|2
|10-7
|+3
|12
|3
|Греция
|7
|4
|0
|3
|12-6
|+6
|12
|4
|Ирландия
|7
|2
|0
|5
|9-9
|0
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0
|0
|6
|0-21
|-21
|0
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