Отбор к Евро-2024. Ирландия забила четыре гола Гибралтару

Ирландия полностью провалила отбор, выиграв пока только два матча в группе, дважды – у Гибралтара. Но при этом один из организаторов Евро-2028 может пробиться на ближайшее первенство через плей-офф.

Отбор к Евро-2024, группа B, восьмой тур

Гибралтар – Ирландия 0:4

Голы: Фергюсон 8, Джонстон 28, Доэрти 61, Робинсон 80