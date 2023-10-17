ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Террорист, который застрелил шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения
Террорист убил двух шведских болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Террорист, который застрелил двух шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил во время задержания полицией. Об этом сообщает DH Les Sports. По информации источника, террорист скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.
Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, который имеет тунисское происхождение. Он был просителем убежища и имел несколько видов оружия.
Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия - Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. До перерыва команды обменялись голами - 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьокереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.
Популярное сейчас
- Без Степаненко, но с Русиным. Ребров огласил заявку Украины на матч с Мальтой
- Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
- С мыслью об Украине. Сербия – Черногория. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.10.23
- Защитник сборной Франции улыбался во время минуты молчания перед матчем отбора на Евро
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО