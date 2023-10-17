Террорист, который застрелил шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения

Террорист, который застрелил двух шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил во время задержания полицией. Об этом сообщает DH Les Sports. По информации источника, террорист скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, который имеет тунисское происхождение. Он был просителем убежища и имел несколько видов оружия.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия - Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. До перерыва команды обменялись голами - 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьокереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.