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Англия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Англия - Италия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча двух сильнейших сборных своей группы, где англичанам необходимо побеждать, чтобы досрочно забронировать билеты на Евро-2024, а итальянцам - для навязывания комфортной борьбы сборной Украины за второе место. За кого в этой встрече будут болеть украинцы, наверное, лишний раз говорить не надо.
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Отбор на Евро-2024. Группа С. 8-й тур.
17 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"
Англия - Италия
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: Megogo Football 2
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