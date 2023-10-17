Англия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Встреча двух сильнейших сборных своей группы, где англичанам необходимо побеждать, чтобы досрочно забронировать билеты на Евро-2024, а итальянцам - для навязывания комфортной борьбы сборной Украины за второе место. За кого в этой встрече будут болеть украинцы, наверное, лишний раз говорить не надо.

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Отбор на Евро-2024. Группа С. 8-й тур.

17 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Англия - Италия

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2