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Португалия при тренерстве Мартинеса выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов
Одни из лучших в этом отборе
Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия выиграла все матчи под руководством Роберто Мартинеса и одна из первых квалифицировалась на Евро-2024. Вчера пиренейская команда разгромила сборную Боснии и Герцеговины (5:0) в квалификации Евро-2024.
С начала 2023 года португальцы одержали 8 побед с общим счетом 32:2. 9 голов на счету форварда Криштиану Роналду.
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