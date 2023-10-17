Португалия при тренерстве Мартинеса выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов

Португалия выиграла все матчи под руководством Роберто Мартинеса и одна из первых квалифицировалась на Евро-2024. Вчера пиренейская команда разгромила сборную Боснии и Герцеговины (5:0) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 8 побед с общим счетом 32:2. 9 голов на счету форварда Криштиану Роналду.