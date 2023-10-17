Отбор на Евро-2024. Венгрия едва не проиграла Литве

Сборная Венгрии отделалась легким испугом в выездном матче против сборной Литвы. Венгрия не проиграла еще ни одного матча в группе, но была близка к этому в Каунасе, проигрывая 0:2 после первого тайма. Однако команда Марко Росси все же смогла собраться и отыграть два гола. Хавбек “Ливерпуля” Собослаи реализовал пенальти, а затем выполнил голевой пас на Барнабаша Варгу.

Победа в этом матче вывела Венгрию на Евро-2024, но теперь ждать ноября и матчей с Болгарией и Черногорией.

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Отбор на Евро-2024, группа G, восьмой тур

Литва – Венгрия 2:2

Голы: Черных 20, Ширвис 36 – Собослаи 67 (пен.), Варга 82