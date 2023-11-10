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Франция назвала заявку на матчи отбора Евро-2024 - Дешам пригласил 17-летнего дебютанта
В списке числится 23 игрока
Фото: fff.fr
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился со списком вызванных игроков на ноябрьские матчи отбора Евро-2024.
Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс").
Защитники: Жонатан Клос ("Марсель"), Люка Эрнандес ("ПСЖ"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Жан-Клер Тодибо ("Ницца"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Бавария").
Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал" Мадрид), Юссуф Фофана ("Монако"), Бубакар Камара ("Астон Вилла"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ").
Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид), Маркюз Тюрам ("Интер"), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все - "ПСЖ").
Сборная Франции проведет два матча в квалификации к Евро-2024 - против Гибралтара (18 ноября) и Греции (21 ноября). Заметим, что в заявку трехцветных впервые попал 17-летний полузащитник "ПСЖ" Варрен Заир-Эмери.
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