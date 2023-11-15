Израиль – Швейцария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Из-за войны сборная Израиля должна играть четыре матча за девять дней. Да и вообще она не очень думает о футболе. Точнее, желает посредством футбола хотя бы немного утешить граждан своей страны и осветить для мира ситуацию в ней. Главный тренер Алон Хазан даже заявил, что играет не сборная, а Государство Израиль. Хватит ли такой мотивации против Швейцарии, которая думает о футболе с теннисными терминами?