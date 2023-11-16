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Спасение в конце. Израиль - Швейцария 1:1. Обзор матча, видео голов
Израиль - Швейцария ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.11.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Израиль провел очередной отложенный матч отбора к Евро-2024. Команда сыграла против Швейцарии и сумела не проиграть, вырвав ничью в конце основного времени. Этот результат дает Израилю надежды и перспективы на выход из группы – нужно побеждать в двух последних турах с румынами и андорцами.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.
Венгрия. Фельчут. "Панчо Арена"
Голы: Вайссман 88 - Варгас 36
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