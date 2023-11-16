Спасение в конце. Израиль - Швейцария 1:1. Обзор матча, видео голов

Израиль провел очередной отложенный матч отбора к Евро-2024. Команда сыграла против Швейцарии и сумела не проиграть, вырвав ничью в конце основного времени. Этот результат дает Израилю надежды и перспективы на выход из группы – нужно побеждать в двух последних турах с румынами и андорцами.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.

Венгрия. Фельчут. "Панчо Арена"

Израиль - Швейцария 1:1

Голы: Вайссман 88 - Варгас 36