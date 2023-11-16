Лихтенштейн - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024

В четверг поздним вечером в предпоследнем туре отборочного цикла Евро-2024 сборная Лихтенштейна на своем поле сыграет с командой Португалии. Португальцы уже гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. В то время как лихтенштейнцы не одержали ни одной победы или очка в этой квалификационной кампании.

Поединок отбора Евро-2024 начнется в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Отбор к Евро-2024, группа J

Лихтенштейн - Португалия

16 ноября, начало - 21:45

Трансляция - MEGOGO Футбол 4