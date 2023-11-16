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Лихтенштейн - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024
Лихтенштейн - Португалия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг поздним вечером в предпоследнем туре отборочного цикла Евро-2024 сборная Лихтенштейна на своем поле сыграет с командой Португалии. Португальцы уже гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. В то время как лихтенштейнцы не одержали ни одной победы или очка в этой квалификационной кампании.
Поединок отбора Евро-2024 начнется в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Отбор к Евро-2024, группа J
Лихтенштейн - Португалия
16 ноября, начало - 21:45
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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