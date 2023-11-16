Англия – Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Сборная Англии будет принимать у себя дома главного аутсайдера группы, который не набрал в рамках этого отбора ни одного балла. Вряд ли сборная трех львов желает делиться очками и в этом матче, ведь они хотят наконец закрепить за собой первое место и закрыть этот вопрос.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 17 ноября.

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