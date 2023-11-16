ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия – Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Кейн и компания должны закрыть вопрос по поводу первого места
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Англии будет принимать у себя дома главного аутсайдера группы, который не набрал в рамках этого отбора ни одного балла. Вряд ли сборная трех львов желает делиться очками и в этом матче, ведь они хотят наконец закрепить за собой первое место и закрыть этот вопрос.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 17 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Сборная Украины обыграла Лехию в секретном спарринге
- Верес официально объявил персонами нон грата двух агентов. Источник уточнил причину
- Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
- Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО