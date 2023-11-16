Словакия - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024

Словакия занимает вторую строчку в отборчной группе, имея в своем активе 16 очков. Исландия с 10 пунктами располагается на четвертой позиции.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву в четверг, 16 ноября. Онлайн видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Отбор к Евро-2024, группа J

Словакия - Исландия

16 ноября, начало - 21:45

Трансляция - MEGOGO Футбол 2