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Словакия - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024
Словакия - Исландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словакия занимает вторую строчку в отборчной группе, имея в своем активе 16 очков. Исландия с 10 пунктами располагается на четвертой позиции.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву в четверг, 16 ноября. Онлайн видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Отбор к Евро-2024, группа J
Словакия - Исландия
16 ноября, начало - 21:45
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
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