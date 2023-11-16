Отбор к Евро. Словакия – Исландия 4:2. Лукаш Гараслин выводит соколов на Чемпионат Европы

О том, насколько важным был этот матч для словаков, может сказать сегодняшнее исполнение их национального гимна. Это было акапельное исполнение народным хором и при поддержке местных трибун оно чувствовалось по-настоящему особенно. Им нужно было по крайней мере не проиграть, чтобы гарантировать себе выход на Чемпионат Европы. После такого команда Франческо Кальцони должна была броситься забивать и как можно быстрее. Собственно, именно это они и начали делать уже с первых минут. Исландцы же играли от соперника и достаточно массированно оборонялись низким блоком.

Впрочем как ни странно, но счет открыли именно гости, сделал это Орри Оскарссон, гол которого пришел фактически из ничего. Простой навес на нападающего, который в борьбе против Вавро и Шкриньяра сумел выиграть воздух и пробил точно в угол ворот. Мартин Дубравка не сумел справиться с этим ударом. Не зря Оге Гарейде отдал предпочтение именно 19-летнему Оскарссону, а не более опытному Финбогассону. Орри точно оправдал все ожидания лишь этим одним голом.

Но этот пропущенный мяч не заставил словаков опускать руки раньше времени. Они чувствовали свое преимущество над соперником и полетели сравнивать счет. Удалось им это на 30-й минуте, когда после классного навеса от Лукаша Гараслина круглого переправил в дальний угол Юрай Куцка. А еще через 3 минуты они вообще вышли вперед после того, как Ондрей Дуда заработал и реализовал одиннадцатиметровый удар. Быстрое возвращение в игру от хозяев поля и трибуны по-настоящему взорвались, ведь почувствовали запах путевки на Чемпионат Европы.

Словаки могли успокоиться после такого, но точно не хотел этого делать лучший игрок этого матча Лукаш Гараслин. Вингер пражской "Спарты" во втором тайме добавил к своему ассисту еще два забитых гола. Причем оба гола почти близнецы, ведь забивались по одному принципу: дриблинг, расшатывание защитника и смещение в центр с точным ударом в дальний угол. Только в первом случае выстрел наносился из штрафной, а второй — из-за ее пределов. Гараслин проводит чрезвычайно мощный отбор и спокойно может считаться лучшим игроком своей сборной в целом. Если бы ему было не 27 лет, то можно было бы ожидать его ближайшего трансфера в топ-чемпионат, впрочем возможно именно так и произойдет после неудачной попытки в Серии А.

4:1 уже на 55 минуте. После такого исландцы уже не особо верили в то, что могут вернуться в такую игру, а хозяева чувствовали свое преимущество и продолжили систематическое наступление на чужие ворота. В этот момент атаковать стало легче, ведь исландцы уже не так массированно сидела на своей половине поля.

На 73-й минуте Оге Герейде пошел на риск и выпустил сразу двух нападающих, заменив одного из опорников. И это сработало, хотя и не совсем так, как того ожидал наставник Исландии. Гол пришел после подачи с углового и забил нападающий "Люнгбю" Андри Гудьйонсен на фоне небольшой суматохи после подачи.

К концу игры исландцы все же активизировались, правда до реальной опасности их старания так и не довели, поэтому Крейг Поусон зафиксировал победу Словакии со счетом 4:2, которая означает, что они выходят на будущее Евро, которое пройдет в Германии. Ну а исландцы в этом отборочном цикле уже не поднимутся выше четвертого места, они даже могут оказаться на пятой строчке, если результаты в последнем туре сложатся не в их пользу.

Отбор на Евро-2024, 9-й тур

Стадион: "Тегельне Поле" (Братислава)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Словакия — Исландия 4:2

Голы: Куцка (30), Дуда (36, с пенальти), Гараслин (47, 55) — Оскарссон (17), Гудьйонсен (74)

Словакия: Дубравка - Дёмбер, Вавро, Шкриньяр, Ганцко - Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 80) - Шранц (Дюриш, 79), Боженик (Полевко, 89), Гараслин (Суслов, 65)

Исландия: Олафссон - Сампстед, Ингасон, Палссон, Финнссон - Виллумссон (Финнбогасон, 73), Траустасон (Тордарсон, 25), Глинссон (Йоганессон, 46) - Сигурдссон (Гуннарссон, 61), Оскарссон (Гудьйонсен, 73), Гудмундссон

Предупреждение: Дубравка (89)