Франция - Гибралтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Вице-чемпион мира уже гарантировал себе место на Евро-2024, и матч против футбольного карлика Гибралтара будет для него сродни показательному шоу для своих болельщиков.

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Гибралтар - единственная команда в отборе, которая не забила ни единого гола, пропустив при этом аж 21. Абсолютные лузеры.

В такой ситуации логично ожидать двух вещей. Во-первых, ротации и многочисленных дебютов в составе Франции. Во-вторых, множества голов.

На какой отметке по итогу остановятся "Ле Бле" - узнаем в субботу , 18 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало - в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч відбору до Євро-2024 Франція - Гібралтар Смотреть трансляцию

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