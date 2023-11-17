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Франция - Гибралтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Франция - Гибралтар: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Вице-чемпион мира уже гарантировал себе место на Евро-2024, и матч против футбольного карлика Гибралтара будет для него сродни показательному шоу для своих болельщиков.
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Гибралтар - единственная команда в отборе, которая не забила ни единого гола, пропустив при этом аж 21. Абсолютные лузеры.
В такой ситуации логично ожидать двух вещей. Во-первых, ротации и многочисленных дебютов в составе Франции. Во-вторых, множества голов.
На какой отметке по итогу остановятся "Ле Бле" - узнаем в субботу, 18 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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