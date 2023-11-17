ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор к Евро. Англия – Мальта 2:0. Средиземноморские островитяне создали проблем Кейну и компании
Матч, после которого хочется хвалить Мальту и задавать вопросы Саутгейту
Getty Images / Global Images Ukraine
Отбор на Евро-2024, 9-й тур
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Англия — Мальта 2:0
Голы: Пепе (8, автогол), Кейн (75)
*На 77-й минуте гол Деклана Райса был отменен из-за офсайда
Англия: Пикфорд — Триппьер, Магуайр, Гейи, Томори (Сака, 46) — Александер-Арнолд, Галлахер (Уокер, 46), Хендерсон (Райс, 61) — Фоден, Кейн, Рашфорд (Палмер, 61)
Мальта: Бонелло — С. Борг, Пепе, Ж. Борг (Мускат, 79) — Дж. Мбонг (Аттар, 86), Янник, Гилломе (Кристенсен, 59), Теума, Камензули — П. Мбонг (Джонс, 59), Рид (Нвоко, 79)
Предупреждения: Томори (26), Кейн (28) — Дж. Мбонг (23), Гилломе (39)
Популярное сейчас
- Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- УАФ показала видео голов закрытого спарринга Лехия - сборная Украины
- Служба Безопасности Израиля сбила подозрительный дрон во время матча своей сборной в Косово
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото