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Спаллетти – о составе на матч с Украиной: Я не ожидаю большого количества смен
Большинство выйдет тех футболистов, которые играли против Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу своих подопечных в матче против команды Северной Македонии:
“Мы отлично сыграли в первом тайме, и это была игра, которую мы должны были провести. С нашим качеством рано или поздно мы забиваем голы, но была такая опасность контратак, которая никогда не беспокоила нас в первом тайме, но несколько раз беспокоила после перерыва.
Есть такой момент в истории Италии, когда одна ошибка может начать изменить ход событий. Мы сказали избегать угловых, потому что они выше нас. Они забили первый угловой, который у них был. Второй гол был сильным отклонением, случайным моментом, потому это меняет психологические аспекты матча.
На тот момент, я думаю, мы увидели лучшее в Италии с точки зрения характера и качества, поскольку мы продемонстрировали силу, чтобы продолжать идти вперед и обеспечить победу, забив еще два гола”, - сказал Спаллетти.
Также наставник рассказал о возможных кадровых изменениях на матч против Украины. Автор дубля в ворота Северной Македонии Федерико Кьеза был вынужден заблаговременно покинуть поле на 62 минуте.
“Был страх в начале, когда Кьеза получил этот удар, поэтому я предпочел снять его, когда мы вели в счете. Что касается следующего матча, мы должны посмотреть, как себя будут чувствовать футболисты. Но большого количества перемен я не ожидаю”, - добавил Спаллетти.
Поединок между Украиной и Италией пройдет 20 ноября в Леверкузене. "Сине-желтым" нужно побеждать соперника в два мяча, чтобы напрямую выйти на Чемпионат Европы-2024.
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