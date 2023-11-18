Спаллетти – о составе на матч с Украиной: Я не ожидаю большого количества смен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу своих подопечных в матче против команды Северной Македонии:

“Мы отлично сыграли в первом тайме, и это была игра, которую мы должны были провести. С нашим качеством рано или поздно мы забиваем голы, но была такая опасность контратак, которая никогда не беспокоила нас в первом тайме, но несколько раз беспокоила после перерыва.

Есть такой момент в истории Италии, когда одна ошибка может начать изменить ход событий. Мы сказали избегать угловых, потому что они выше нас. Они забили первый угловой, который у них был. Второй гол был сильным отклонением, случайным моментом, потому это меняет психологические аспекты матча.

На тот момент, я думаю, мы увидели лучшее в Италии с точки зрения характера и качества, поскольку мы продемонстрировали силу, чтобы продолжать идти вперед и обеспечить победу, забив еще два гола”, - сказал Спаллетти.