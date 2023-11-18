“Мы уже почти на Евро”. Заголовки итальянских газет после матча с Северной Македонией

Сборная Италии добыла зрелищную победу над сборной Северной Македонии и вернула себе второе место в группе. Теперь “Адзурри” нужно просто не проиграть в матче с Украиной, чтобы выйти напрямую на чемпионат Европы.

Судя по настроению итальянской спортивной прессы – это вполне достижимая цель.

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“Италия уже может видеть Евро”, – пишет Gazzetta dello Sport, добавляя в понедельник нужно всего лишь избежать поражения в матче с Украиной. “Благодаря Спаллетти, мы можем быть оптимистами”, – добавляет миланское издание.

Хорошее настроение и у Corriere dello Sport. “Почти все сделано”, – написано крупными буквами на обложке римской спортивной газеты. “После победы 5:2 над Северной Македонией, нам нужно всего одно очко в игре с Украиной”.

Скромнее всех о предстоящей игре отзывается Tuttosport. “Все решится в игре с Украиной”, – пишет туринское издание.