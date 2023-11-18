Федерико Кьеза: В понедельник матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу

Игрок сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал игру с северной Македонией и вспомнил о решающей игре против Украины.

"Самое главное - это победа. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, которые пропускать не должны были. Мы показали, что хотим доминировать на поле".

"В понедельник матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу. Никаких мыслей о ничьей, которой нам достаточно для выхода в финальную стадию", - приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.