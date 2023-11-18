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Федерико Кьеза: В понедельник матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу
Форвард сборной Италии о квалификации на Евро 2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал игру с северной Македонией и вспомнил о решающей игре против Украины.
"Самое главное - это победа. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, которые пропускать не должны были. Мы показали, что хотим доминировать на поле".
"В понедельник матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу. Никаких мыслей о ничьей, которой нам достаточно для выхода в финальную стадию", - приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Украина - Италия состоится 20 ноября в 21:45, в немецком городе Леверкузен.
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