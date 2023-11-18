Франция - Гибралтар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция уже вышла на Евро с первого места, так что никакой турнирной мотивации у нее нет. Тем не менее, это тот случай, когда соперник настолько слаб, что мы все равно можем ждать от "Галльских петухов" множества голов.

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Отбор на ЧЕ-2024, группа B, девятый тур

18 ноября 2023. Ницца, "Альянц Ривьера"

Франция 21:45 Гибралтар

Телетрансляция – Megogo Футбол 2