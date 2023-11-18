ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт – о травме Рашфорда: Я думаю, с ним все в порядкеНе смог футболист МЮ доиграть встречу до конца
Не смог футболист МЮ доиграть встречу до конца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вынужденную замену нападающего Маркуса Рашфорда во время матча против Мальты.
“Я думаю, с ним наверняка все в порядке. Мы просто подумали, что, учитывая характер столкновения, это был шанс привлечь Коула (Палмера – прим.) к игре.
Я не слишком многое узнал во время замены, но я думаю, что Маркус был в порядке, когда ушел с поля”, - сказал Саутгейт.
Во вчерашнем поединке Рашфорд провел на поле 60 минут, после чего его заменил Коул Палмер. Следующий матч сборная Англии сыграет 20 ноября против Северной Македонии в гостях.
Популярное сейчас
- Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера
- “Мы уже почти на Евро”. Заголовки итальянских газет после матча с Северной Македонией
- Разгромная победа молодежки, -10 очков для Эвертона, уход Шарана из Миная. Главные новости за 17 ноября
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО