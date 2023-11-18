Саутгейт – о травме Рашфорда: Я думаю, с ним все в порядкеНе смог футболист МЮ доиграть встречу до конца

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вынужденную замену нападающего Маркуса Рашфорда во время матча против Мальты.

“Я думаю, с ним наверняка все в порядке. Мы просто подумали, что, учитывая характер столкновения, это был шанс привлечь Коула (Палмера – прим.) к игре.

Я не слишком многое узнал во время замены, но я думаю, что Маркус был в порядке, когда ушел с поля”, - сказал Саутгейт.