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Петраков: Тикнизян вспомнил автогол Ярмоленко, когда забил сегодня в свои ворота
Экс-наставник сборной Украины прокомментировал ничейный результат
Фото: скріншот з відео
После завершения поединка, в котором Армения и Уэльс сыграли со счетом 1:1, наставник хозяев Александр Петраков прокомментировал результат:
"Сегодня нам снова не хватило мастерства. Мне очень жаль, что у нас был автогол. После игры Наир Тикнизян подошел ко мне и сравнил свой автогол с автоголом Ярмоленко в сборной Украины. Я сказал ему, что нельзя сравнивать себя с другими.
Все уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперед и готовиться к матчу с Хорватией. Ребята все сделали правильно. Было большое желание, но был автогол.
Я не принимаю, когда говорят, что ему не повезло. Где-то мастерства не хватило.
Естественно, что на тренировке мы обращали внимание на боковые броски соперника. К сожалению, таких высоких футболистов в сборной Армении нет. Не стоит об этом говорить, то, что было, уже в прошлом.
У нас остался еще один матч, было бы ошибкой подводить итоги выступлений команды в отборочном раунде. Пока рано об этом говорить, у нас еще матч с Хорватией", - сказал Петраков во время послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что сборная Армении потеряла шанс на выход из группы.
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