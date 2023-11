Отбор на Евро-2024. Франция - Гибралтар 14:0. Историческая расплата за грубость

Франция завершила отбор на Евро разгромом любителей из Гибралтара, который те забудут еще нескоро.

Гости в какой-то степени сами напросились на него. Во-первых, уже за стартовые 4 минуты они умудрились дважды срезать мяч в свои ворота.

Ну, а во-вторых, на 16-й минуте Итан Сантос совершил большую ошибку, въехав прямой ногой в голеностоп 17-летнему дебютанту "Ле Бле" Уоррену Заиру-Эмери, когда тот расстреливал ворота. Мало того, что защитник не помешал голу, так еще и заработал прямую красную.

Более того, Заира-Эмери, любимца и надежду Франции, пришлось менять, и бедняга даже не досмотрел игру со скамейки. Само собой, старшие партнеры разозлились.

