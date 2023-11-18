Отбор на Евро-2024. Франция - Гибралтар 14:0. Историческая расплата за грубость

Франция завершила отбор на Евро разгромом любителей из Гибралтара, который те забудут еще нескоро.

Гости в какой-то степени сами напросились на него. Во-первых, уже за стартовые 4 минуты они умудрились дважды срезать мяч в свои ворота.

Ну, а во-вторых, на 16-й минуте Итан Сантос совершил большую ошибку, въехав прямой ногой в голеностоп 17-летнему дебютанту "Ле Бле" Уоррену Заиру-Эмери, когда тот расстреливал ворота. Мало того, что защитник не помешал голу, так еще и заработал прямую красную.

Более того, Заира-Эмери, любимца и надежду Франции, пришлось менять, и бедняга даже не досмотрел игру со скамейки. Само собой, старшие партнеры разозлились.

300 - Kylian Mbappé has scored his 300th career goal (club + national team), doing so before turning 25, a performance that neither Messi, Cristiano Ronaldo nor Neymar managed to achieve. Genius. pic.twitter.com/4PomG1SQ7Y — OptaJean (@OptaJean) November 18, 2023

Только с 30-й по 40-ю минуты "Галльские петухи" отгрузили Гибралтару четыре гола. Это было легко. К примеру, Мбаппе заработал пенальти, обыграв 42-летнего полицейского Ли Касьяро.

Во втором тайме Франция ненадолго взяла паузу с голами, но потом гости-любители, бегавшие к тому же в меньшинстве, окончательно устали, и забитые мячи снова пошли один за другим. Рабьо, Коман, Дембеле, Мбаппе, снова Мбаппе…

Гибралтар был так плох, что просто не мог отобрать мяч - абсолютно все атаки французов доходили до ударов. Это смешно, но даже 14 голов - это был не потолок.

При этом и того, что "Ле Бле" забили, хватило для исторического рекорда отборов УЕФА. Предыдущее достижение принадлежало Германии, которая в 2006 году победила Сан-Марино 13:0.

???????????? HISTORY: France record their biggest ever competitive victory vs Gibraltar! 14 goals, crazy... ???? pic.twitter.com/QXZQZCAjTC — EuroFoot (@eurofootcom) November 18, 2023

В таблице после победы у вице-чемпионов мира стало 21 очко, у Гибралтара - 0, и разница голов - внимание! - 0:35. Шок.

10-й тур отбора на Евро-2024. Ницца. "Альянц Ривьера"

Франция - Гибралтар - 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (с пенальти), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Франция: Меньян - Клосс, Тодибо, Упамекано (Салиба, 81), Тео Эрнандес - Заир-Эмери (Фофана, 20), Рабьо (Камара, 67) - Коман (Дембеле, 69), Гризманн, Мбаппе - Тюрам (Жиру, 67)

Гибралтар: Колинг - Серджант, Рой Чиполина, Сантос, Муэли, Джозеф Чиполина (Оливеро, 61) - Уокер (Джоли, 62), Посо, де Харо, Ли Касьяро - де Барр (Кумбс, 82)

Предупреждение: Ли Касьяро, 30