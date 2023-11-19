Франция обновила рекорд по забитым голам в квалификации Евро

Сборная Франции разгромила Гибралтар в матче отбора на Евро-2024 со счетом 14:0. Команда обновила рекорд по забитым мячам в квалификации Евро. Предыдущее достижение принадлежало сборной Германии, которая обыграла Сан-Марино в 2006-м со счетом 13:0.

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Также для французов эта победа стала крупнейшей в истории страны. Предыдущий рекорд - 10:0 против Азербайджана в 1995 году.

К тому же в матче отличилось 9 различных игроков, которым удалось реализовать моменты, а Килиан Мбаппе забил свой 300-й гол.

Гибралтар тоже обновил своеобразный рекорд — самое крупное поражение в истории страны. Предыдущий антирекорд, 0:9 против Бельгии в 2019-му.