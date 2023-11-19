Венгрия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Если Венгрия не проиграет, Украина получит гарантию плей-офф на случай не выхода из квалификационной группы. Вот и мотивация смотреть этот матч.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Отбор к Евро-2024

Трансляция матча - MEGOGO Футбол 2