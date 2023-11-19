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Венгрия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
Венгрия - Черногория: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
idahostatejournal.com
Если Венгрия не проиграет, Украина получит гарантию плей-офф на случай не выхода из квалификационной группы. Вот и мотивация смотреть этот матч.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Венгрия - Черногория
Трансляция матча - MEGOGO Футбол 2
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