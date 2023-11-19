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Швеция - Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Швеция - Эстония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: jalgpall.ee/Автор - Liisi Troska
Швеция уже никак не попадет на Евро-2024, у Эстонии еще будет путь через плей-офф, однако он очень непростой.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Швеция - Эстония
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
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