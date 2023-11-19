Швеция - Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Швеция уже никак не попадет на Евро-2024, у Эстонии еще будет путь через плей-офф, однако он очень непростой.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 2