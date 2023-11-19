Испания - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Испания уже вышла на Евро-2024, но еще нужно побороться за первую позицию. Грузия не имеет шансов на выход из группы. Однако интересно будет понаблюдать за легионерами "Шахтера".

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1