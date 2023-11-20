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Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
Поединок года, поединок-лотерея
Getty Images / Global Images Ukraine
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У Спаллетти немало проблем перед важнейшим поединком – разбираем, о чем думает Лучано перед поединком. Кто самый опасный у Италии, на что нужно давить "сине-желтым", какие у нас варианты попасть на ЕВРО – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:49 – На Апеннинах тоже подходят к поединку с обеспокоенностью и нервами;
06:25 – Как подопечным Реброва нейтрализовать "Скуадру Адзурру"?
11:44 – Ориентировочный и оптимальный состав сборной Украины;
15:14 – Плей-офф в случае проигрыша уже гарантирован;
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