Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия

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У Спаллетти немало проблем перед важнейшим поединком – разбираем, о чем думает Лучано перед поединком. Кто самый опасный у Италии, на что нужно давить "сине-желтым", какие у нас варианты попасть на ЕВРО – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:49 – На Апеннинах тоже подходят к поединку с обеспокоенностью и нервами;

06:25 – Как подопечным Реброва нейтрализовать "Скуадру Адзурру"?

11:44 – Ориентировочный и оптимальный состав сборной Украины;

15:14 – Плей-офф в случае проигрыша уже гарантирован;